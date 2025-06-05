ББР Банк расширил розничную линейку продуктов, представив свою первую кредитку – ЖАРКАРТА.

Кредитная ЖАРКАРТА выпускается и обслуживается совершенно бесплатно, предлагая держателям кешбэк до 5 000 рублей ежемесячно за все покупки. Максимальный кредитный лимит по ней составляет 750 000 рублей, а льготный период для беспроцентного погашения задолженности – до 55 дней. Дополнительным преимуществом для активных пользователей ЖАРКАРТЫ является возможность получения повышенного процента по счету «БИПЛАН ПЛЮС».Бесплатно пополнить кредитную карту можно в интернет-банке и мобильном приложении, в офисах и банкоматах ББР Банка, а также через Систему быстрых платежей или переводом с карты любого другого банка.Оформить Кредитную ЖАРКАРТУ в любом удобном офисе ББР Банка могут действующие клиенты, сотрудники компаний, которые обслуживаются в Банке, а также сотрудники бюджетных организаций.«Запуск Кредитной ЖАРКАРТЫ – это значимый шаг в развитии розничного бизнеса ББР Банка, – отмечает Екатерина Моисеева, Руководитель направления Отдела разработки розничных продуктов ББР Банка. – Мы создавали эту карту с одной целью: предложить максимально простой и выгодный продукт, который не заставит клиентов разбираться в сложных условиях. Приоритетная задача – не просто выдать карту, а научить, как извлекать из нее максимум выгоды. Наши сотрудники всегда готовы подробно рассказать о всех достоинствах кредитной карты. Это карта без заморочек и скрытых комиссий, но с очевидными преимуществами.»Подробная информация о кредитной ЖАРКАРТЕ представлена на официальном сайте ББР Банка (АО).