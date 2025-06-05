Теперь в Московском Музее Победы хранится коллекция из 20 вещей уроженца Владимирской губернии Василия Лебедева. Среди раритетов: награды, документы, фотографии и фронтовой дневник. Об этом

Теперь в Московском Музее Победы хранится коллекция из 20 вещей уроженца Владимирской губернии Василия Лебедева. Среди раритетов: награды, документы, фотографии и фронтовой дневник. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области . Василий Лебедев родился в 1893 году в деревне Покрово Александровского уезда. В 1914 году принимал участие в Первой мировой войне, будучи ездовым на артиллерийских