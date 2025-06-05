Совсем скоро на портеле Госуслуг появится информация об адресах защитных сооружений. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России. Пока доступ к адресам убежищ есть у жителей Белгородской

Совсем скоро на портеле Госуслуг появится информация об адресах защитных сооружений. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России. Пока доступ к адресам убежищ есть у жителей Белгородской области. А совсем скоро у каждого россиянина в личном кабинете появится вкладка, где можно будет узнать информацию о ближайшем убежище. Так же планируется информировать население и об адресах