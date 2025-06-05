Юрий Долгорукий будет следить за туристами на смотровой площадке возле Георгиевской церкви. Власти Владимира объявили торги на благоустройство смотровой площадки в историческом центре

Юрий Долгорукий будет следить за туристами на смотровой площадке возле Георгиевской церкви. Власти Владимира объявили торги на благоустройство смотровой площадки в историческом центре Владимира. Уже в этом году, помимо замены покрытия, там должны установить памятник великому князю. Стоимость всех работ мэрия оценила в 40 миллионов 338 тысяч рублей, при этом сама скульптура стоит больше 22