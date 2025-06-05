Расходы областного бюджета в 2025 году увеличатся более чем на 6 миллиардов рублей. Соответствующие изменения в главный финансовый документ региона утвердило Законодательное Собрание

Расходы областного бюджета в 2025 году увеличатся более чем на 6 миллиардов рублей. Соответствующие изменения в главный финансовый документ региона утвердило Законодательное Собрание Владимирской области. 4 июня состоялось внеочередное заседание регионального парламента. На нем парламентарии поддержали инициативу губернатора по увеличению областного бюджета на 2025 год, а также на 2026 и 2027 годы. Так, например, в