А четыре покупателя жилья - на 3,8 млн рублей, некоторые из которых лишились и жилья, и денег.

Жительница Владимира предстанет перед судом по обвинению в 11 эпизодах мошенничества, связанного с ипотечными кредитами. По данным следствия, обвиняемая убеждала граждан оформлять ипотеку и передавать полученные деньги ей, а банки вводила в заблуждение относительно реальной стоимости залогового имущества, завышая её в несколько раз.В результате действий мошенницы три банка понесли ущерб на сумму более 10,8 млн рублей, а четыре покупателя жилья - на 3,8 млн рублей, некоторые из которых лишились и жилья, и денег.Уголовное дело направлено в суд.