О переходе на российский мессенджер, которые представили отечественные разработчики, заявили в банке ВТБ.

Накануне президент России Владимир Путин дал поручение главе Минцифры Максуту Шадаеву разработать отечественный аналог западных сервисов и перевести в него госуслуги и финуслуги.О переходе на российский мессенджер, которые представили отечественные разработчики, заявили в банке ВТБ.После поручения Владимира Путина в Минцифры подтвердили, что сейчас ведется техническая проработка сервисов. Позднее депутат Сергей Боярский, автор поправок в законопроект о создании многофункционального цифрового сервиса в РФ, заявил, что национальным может стать российский мессенджер MAX, если выполнит все условия. Российские компании уже заявили о переходе на эту платформу.«Появление отечественного мессенджера с интегрированными банковскими сервисами можно сравнить с созданием уютного и современного дома, где всё необходимое находится под одной крышей. Как дома удобно общаться с близкими, быстро решать бытовые вопросы и чувствовать себя в безопасности. Это цифровое пространство, где заботятся о комфорте, безопасности и удобстве каждого жителя», — прокомментировала первый заместитель президента-председателя правления банка Ольга Скоробогатова.