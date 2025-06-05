27-летний гусевчанин, работая начальником двух отделений связи АО «Почта Банк» в двух населенных пунктах обналичил почти миллион рублей с банковских счетов коллег. Уголовное дело возбудили

27-летний гусевчанин, работая начальником двух отделений связи АО «Почта Банк» в двух населенных пунктах обналичил почти миллион рублей с банковских счетов коллег. Уголовное дело возбудили еще в мае. О преступлении рассказали в пресс-службах УМВД и ФСБ области. Из пресс-релиза МВД области Предварительно установлено, что фигурант, занимая должности начальника отделений связи в двух населенных пунктах и