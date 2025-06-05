Дорогу на улице Свердлова в Камешково закончили ремонтировать. Рабочие обновили асфальт на 700-метровом участке, рассказали в пресс-службе правительства области. Специалисты сняли старое

Дорогу на улице Свердлова в Камешково закончили ремонтировать. Рабочие обновили асфальт на 700-метровом участке, рассказали в пресс-службе правительства области. Специалисты сняли старое покрытие, положили новое, сделали тротуары, укрепили обочины. Осталось только нанесение разметки. Эта дорога ведет к школе, заводам, районной администрации, детдому, социальному фонду, так что ремонт горожанам был очень нужен. Прокомментируйте новость у нас