11-летний ребенок из Лакинска повредил ногу в культиваторе. Мальчик, помогая взрослым, споткнулся, и правая нога попала прямо в мотоблок. Маленького пострадавшего отвезли в ОДКБ, где ему

11-летний ребенок из Лакинска повредил ногу в культиваторе. Мальчик, помогая взрослым, споткнулся, и правая нога попала прямо в мотоблок. Маленького пострадавшего отвезли в ОДКБ, где ему провели экстренную операцию. Как рассказали в пресс-службе областного минздрава, у мальчика были две рваные раны размерами 10х15 см и 4х10 см. Обе раны оказались загрязнены землей. Медики промыли их,