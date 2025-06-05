Она сменила Марину Акопову, Заслуженного работника культуры РФ, которая руководила школой более 20 лет.

В музыкальной школе №1 имени Танеева произошла смена руководства. Новым директором стала Лариса Пышонина, ранее занимавшая пост депутата горсовета. Она сменила Марину Акопову, Заслуженного работника культуры РФ, которая руководила школой более 20 лет.Коллективу Ларису Пышонину представили 2 июня. Напомним, что Пышонина досрочно покинула горсовет 29 апреля, где являлась депутатом на протяжении 15 лет.Ранее ходили слухи о её возможном назначении на должность главы городского управления образования, однако эта информация не подтвердилась.