В одном из детских садов Суздальского района обнаружены грубые нарушения при хранении продуктов. Проверку провела межрайонная прокуратура совместно с управлением Россельхознадзора. В

В одном из детских садов Суздальского района обнаружены грубые нарушения при хранении продуктов. Проверку провела межрайонная прокуратура совместно с управлением Россельхознадзора. В помещениях пищеблока были замечены насекомые. Кроме того, рыбу и овощи хранили вместе, что противоречит санитарным нормам. Куриное мясо оказалось испорченным из-за несоблюдения температурного режима. По итогам проверки заведующей дошкольного учреждения внесено представление, а