Заведующей детским садом внесено представление.

Суздальская межрайонная прокуратура совместно с Россельхознадзором провела проверку организации питания в детских садах района. В одном из дошкольных учреждений были выявлены серьезные нарушения санитарных норм: в производственном помещении обнаружены насекомые, рыба и овощи хранились вместе, а мясо кур – с нарушением температурного режима, что привело к ухудшению его качества.По результатам проверки заведующей детским садом внесено представление, а в отношении ответственного должностного лица возбуждено административное дело.На данный момент нарушения устранены.