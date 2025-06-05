46-летний житель Суздальского района попал под уголовное дело за неуплату алиментов своей 16-летней дочери без уважительной причины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

46-летний житель Суздальского района попал под уголовное дело за неуплату алиментов своей 16-летней дочери без уважительной причины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области. Установлено, что мужчина трудоспособен, знает о том, что обязан платить алименты по решению суда, но не делал этого. Привлечение к административной ответственности не помогло. В итоге долг уже превышает 1,9 миллионов.