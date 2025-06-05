Спасатели помогли водителю, которого зажало в кабине фуры после ДТП. Авария произошла 5 июня около 12:34 на 306 км трассы М-7 в Вязниковском районе, рассказали в пресс-службе МЧС области.

Спасатели помогли водителю, которого зажало в кабине фуры после ДТП. Авария произошла 5 июня около 12:34 на 306 км трассы М-7 в Вязниковском районе, рассказали в пресс-службе МЧС области. Столкнулись два большегруза. Одного из водителей зажало в кабине. Прибывшие спасатели деблокировали его. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: МЧС области