Злоумышленникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Владимирская таможня возбудила уголовные дела по факту контрабанды 45,5 тысяч единиц продукции, которая могла быть использована при производстве вооружения. Общая стоимость контрабанды оценивается в 9,5 миллионов рублей.По словам начальника таможни Павла Павлова, группа лиц, как минимум пять раз, незаконно поставляла товары военного назначения, предоставляя недостоверные сведения в таможенных декларациях. Планировалось, что товар низкого качества будет использован в рамках гособоронзаказа. Злоумышленникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.Операция проведена совместно с ФСБ.