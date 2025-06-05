Группировка организовала не менее пяти незаконных поставок военной продукции. Преступники собирались собирать оружие из некачественных деталей в рамках исполнения договора подряда по

Группировка организовала не менее пяти незаконных поставок военной продукции. Преступники собирались собирать оружие из некачественных деталей в рамках исполнения договора подряда по госзаказу. Для этого они даже указывали неверные сведения в таможенных декларациях. Об этом сообщили в пресс-службе Владимирской таможни. Ведомство возбудило пять уголовных дел по фактам контрабанды 45 500 единиц товаров стоимостью более 9,5