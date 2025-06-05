Во Владимире стартовал Всероссийский образовательный форум ответственных за патриотическое воспитание. Мероприятие организовано с целью укрепления взаимодействия между регионами России

Во Владимире стартовал Всероссийский образовательный форум ответственных за патриотическое воспитание. Мероприятие организовано с целью укрепления взаимодействия между регионами России в области реализации государственной политики по патриотическому воспитанию, сохранения исторической памяти и развития у граждан чувства принадлежности к общероссийской идентичности. Для участия в форуме во Владимир приехало более 200 человек из 80 регионов страны. Елена Беликова,