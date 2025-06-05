В городе Кольчугино завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Его обвиняют сразу по двум статьям – покушение на убийство и повторное вождение без прав.

В городе Кольчугино завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Его обвиняют сразу по двум статьям – покушение на убийство и повторное вождение без прав. По данным следствия, мужчина неоднократно нарушал закон, садясь за руль после того, как был лишён водительских прав за пьяное вождение. В марте 2025 года его снова задержали сотрудники