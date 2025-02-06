В городской администрации объявили об общественных обсуждениях по проекту «реорганизации» лугопарка «Дружба». Проголосовать за или против изменений, высказав свое мнение по предложенной

В городской администрации объявили об общественных обсуждениях по проекту «реорганизации» лугопарка «Дружба». Проголосовать за или против изменений, высказав свое мнение по предложенной схеме, можно будет до 10 марта. Напомним, о том, что новая дорога от аэропорта Семязино к железнодорожным путям протянется через парк, стало известно в ноябре прошлого года. С тех пор как власти объявили