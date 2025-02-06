ЧП произошло в 6:00 утра.

Школа и детский сад Коврова остались без горячей воды из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает городская администрация.Из-за прорыва без воды остались Школа №22, детсад №13, дом №2 по улице Грибоедова и №7/3 по улице Маяковского. ЧП произошло в 6:00 утра.Рабочие устраняют последствия происшествия.