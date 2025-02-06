Троих наркоманов из Владимира, которых поймали, когда они раскладывали закладки, будут судить. Мужчин обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств через интернет

Троих наркоманов из Владимира, которых поймали, когда они раскладывали закладки, будут судить. Мужчин обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств через интернет организованной группой, в значительном размере, и незаконном хранении наркотиков без цели сбыта в значительном размере. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД области. Осенью прошлого года троица получила координаты оптовой партии «синтетики». Забрав