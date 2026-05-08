Владимиро‑Суздальский музей‑заповедник объявил аукцион на ремонтно‑реставрационные работы в Преображенской церкви в Музее деревянного зодчества; экспозиция «Старый Владимир» в бывшей водонапорной башне будет закрыта с 1 июня 2026 года.В церкви заменят изношенные элементы южной главки — журавцы, лемех и обрешетку — и восстановят деревянный крест. На работы отведено 180 календарных дней с даты контракта.В водонапорной башне планируют ремонт крыльца и тамбура, замену дверных и оконных коробок. Экспозицию приостановят на время работ.Оба проекта призваны обеспечить сохранение значимых памятников архитектуры и их дальнейшую безопасную эксплуатацию. Ежегодно музей-заповедник принимает более 1,4 млн посетителей.