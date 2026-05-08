Традиционный турнир по художественной гимнастике на призы серебряного призёра Олимпийских игр Ангелины Шкатовой вновь собрал сильнейших спортсменок на «Суздаль Арене». За награды традиционного турнира в групповом упражнении-многоборье и личном многоборье приехали побороться порядка 500 гимнасток из 37 регионов страны. Сегодня в 9:00 стартовала соревновательная программа. Торжественное открытие турнира состоится в субботу, 9 мая, в 15:00.