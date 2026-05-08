«Умные светофоры» способны следить за трафиком, анализируя его при помощи видеодетекторов транспорта, и подстраиваться под дорожную ситуацию, меняя продолжительность красного и зелёного

«Умные светофоры» способны следить за трафиком, анализируя его при помощи видеодетекторов транспорта, и подстраиваться под дорожную ситуацию, меняя продолжительность красного и зелёного сигналов. В регионе уже модернизировано 33 светофорных объекта. В этом году «поумнеют» ещё 17 – в городе Владимире. На них установят 18 дорожных контроллёров и 73 видеодетектора, а также 24 камеры видеонаблюдения.