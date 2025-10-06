Общее правило — последовательность: старайтесь пить витамины в одно и то же время каждый день.

Выбор правильного времени суток для приема добавок может существенно повлиять на их усвоение и эффективность. Общее правило — последовательность: старайтесь пить витамины в одно и то же время каждый день. Однако для максимальной пользы важно учитывать, являются ли добавки водорастворимыми или жирорастворимыми. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Универсальное правило приема витаминов и минераловАбсолютное большинство добавок во время или сразу после еды. Еда не только улучшает усвоение многих компонентов, но и предотвращает возможные побочные эффекты, такие как тошнота или расстройство желудка, которые часто возникают при приеме витаминов на голодный желудок.Когда лучше принимать витамины, дающие энергию (группа B и С)?Водорастворимые витамины, такие как витамины группы В и витамин С, лучше принимать утром. Эти витамины активно участвуют в энергетическом обмене. Прием их во второй половине дня или вечером может спровоцировать чрезмерную активность и нарушить сон.Витамины группы В и С можно принимать как с едой, так и без нее, но завтрак — оптимальный вариант для лучшей переносимости.В какое время принимать жирорастворимые витамины (А, D, Е, К)?Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) абсолютно необходимо во время приема пищи, содержащей жиры. Без небольшого количества жира (например, авокадо, орехов, яичного желтка или оливкового масла) они не смогут правильно усвоиться.Почему с жиром: эти витамины растворяются в жирах, и желудочно-кишечный тракт использует жиры из пищи для их транспортировки и всасывания.Оптимальное время для приема завтрак или обед, которые чаще всего содержат необходимое количество жиров.Когда лучше принимать магний и почему?Магний — это минерал, который часто рекомендуют вечером или за 30-60 минут до сна. Магний известен своими расслабляющими свойствами. Он помогает успокоить нервную систему, расслабить мышцы и улучшить качество сна.Если вы принимаете магний для повышения спортивной выносливости (например, цитрат магния), его можно принимать и утром.Как правильно принимать железо, чтобы оно усвоилось?Железо лучше всего , если принимать его натощак или как минимум за час до еды. Однако, поскольку оно часто вызывает расстройство желудка, многие врачи рекомендуют принимать его с небольшим количеством пищи, чтобы избежать побочных эффектов.Секрет усвоения: всегда принимайте железо вместе с витамином С (или апельсиновым соком) — он значительно увеличивает его усвоение.Нельзя принимать железо одновременно с кальцием, а также с чаем, кофе или молочными продуктами, так как они блокируют его всасывание.Как усвоить кальций максимально эффективно?Кальций лучше принимать несколькими порциями в течение дня. Организм способен усвоить только ограниченное количество кальция (около 500-600 мг) за один прием. Если принимать всю суточную норму сразу, остальная часть просто не усвоится.Когда принимать: Разделите суточную дозу на 2-3 приема и пейте во время еды.Не принимайте кальций одновременно с добавками железа — они конкурируют за усвоение.Когда пить пробиотики и омега-3?Пробиотики лучше принимать натощак (утром или перед сном). Они лучше всего выживают в желудке, когда уровень кислотности минимален. Всегда следуйте инструкции производителя.Омега-3 (рыбий жир) нужно принимать с едой (утром или вечером) поскольку это жирные кислоты, они требуют жира из пищи для усвоения. Прием с едой также помогает избежать «рыбной отрыжки».Цинк также стоит принимать с едой (любой прием). Натощак он часто вызывает тошноту. Прием с пищей снижает этот риск.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .