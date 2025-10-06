Новый комплекс, рассчитанный на 1000 голов дойного стада, уже принял 480 коров голштинской породы.

В селе Добрынское Суздальского района состоялось торжественное открытие первой очереди нового молочного комплекса, принадлежащего племенному заводу «Нива». Это значимый шаг для региона, который является одним из лидеров по надою молока в Центральном федеральном округе.Новый комплекс, рассчитанный на 1000 голов дойного стада, уже принял 480 коров голштинской породы.Племзавод «Нива» специализируется на разведении высокопродуктивного молочного крупного рогатого скота. Инвестиционный проект, реализация которого началась в прошлом году, призван увеличить объёмы производства молока в регионе. Общий объем инвестиций за 2024–2025 годы составил 374,4 млн рублей.Современное оборудование типа «Европараллель» позволяет проводить дойку в полностью автоматизированном режиме, при котором участвуют всего два дояра, контролирующих процесс и состояние животных.Коров перевели на более гуманное беспривязное содержание. Как отметила главный зоотехник «Нивы», животные чувствуют себя «как в санатории», имеют больше простора для перемещения.Генеральный директор племзавода «Нива» Олег Якимов планами на расширение: «Комплекс вмещает в себя около 700 голов, а обслуживают его порядка 20 сотрудников. Планируем расширяться дальше – увеличим стадо до 1500 коров с объёмом молока 50 тонн в сутки». Через год в Добрынском появится ещё один такой двор.Заместитель министра сельского хозяйства Сергей Лукьянов подчеркнул, что строительство таких объектов происходит при активной поддержке государства: аграрии часто пользуются льготным лизингом (с помощью которого построены конструкции комплекса) и льготным кредитованием, субсидируемым Правительством области.