В селе Добрынское Суздальского района состоялось торжественное открытие первой очереди нового молочного комплекса, принадлежащего племенному заводу «Нива». Это значимый шаг для региона, который является одним из лидеров по надою молока в Центральном федеральном округе.
Новый комплекс, рассчитанный на 1000 голов дойного стада, уже принял 480 коров голштинской породы.
Племзавод «Нива» специализируется на разведении высокопродуктивного молочного крупного рогатого скота. Инвестиционный проект, реализация которого началась в прошлом году, призван увеличить объёмы производства молока в регионе. Общий объем инвестиций за 2024–2025 годы составил 374,4 млн рублей.
Современное оборудование типа «Европараллель» позволяет проводить дойку в полностью автоматизированном режиме, при котором участвуют всего два дояра, контролирующих процесс и состояние животных.
Коров перевели на более гуманное беспривязное содержание. Как отметила главный зоотехник «Нивы», животные чувствуют себя «как в санатории», имеют больше простора для перемещения.
Генеральный директор племзавода «Нива» Олег Якимов планами на расширение: «Комплекс вмещает в себя около 700 голов, а обслуживают его порядка 20 сотрудников. Планируем расширяться дальше – увеличим стадо до 1500 коров с объёмом молока 50 тонн в сутки». Через год в Добрынском появится ещё один такой двор.
Заместитель министра сельского хозяйства Сергей Лукьянов подчеркнул, что строительство таких объектов происходит при активной поддержке государства: аграрии часто пользуются льготным лизингом (с помощью которого построены конструкции комплекса) и льготным кредитованием, субсидируемым Правительством области.