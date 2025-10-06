В ходе проверок прокуратура выявила отставание от графика.

Илькинская средняя школа во Владимирской области оказалась на особом контроле во время капитального ремонта. Работы идут в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», регионального проекта «Все лучшее детям». Подробности рассказалиКонтракт на ремонт был заключён 26 февраля 2025 года с ООО «АРТ-СТРОЙ» и должен быть выполнен до 26 декабря 2025 года. Однако, в ходе проверок прокуратура выявила отставание от графика: не до конца отремонтированы окна, кровля, крыльца, система отопления и двери.После вмешательства ведомства и вынесенных представлений руководителю подрядной организации и главе администрации Меленковского округа, ситуация изменилась. Были выработаны дополнительные меры: утвержден новый, более детальный график работ, увеличено число рабочих на объекте, а также скорректировано взаимодействие с поставщиками.Сейчас работы активизированы, и прокуратура продолжает следить за тем, чтобы ремонт был завершен в срок и школа приняла своих учеников в обновлённом виде.