В Судогде Владимирской области, 27 сентября, закрылась единственная общественная баня, принадлежащая ИП Антипову. Об этом сообщилаПредприниматель сослался на финансовые трудности, хотя договор на работу с властями действовал до конца 2025 года.Власти Судогодского района, которые, по их словам, свои обязательства выполняли добросовестно, уже создали рабочую группу и провели встречу с владельцами бани. Обещают оперативно урегулировать вопрос, ведь общественная баня имела большое социальное значение для города.