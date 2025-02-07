Бывший оператор одного из отделений почтовой связи в городе Костерево похищала деньги за коммуналку у клиентов. При этом данные о платежах в компьютер она не вносила. В УФСБ области

Бывший оператор одного из отделений почтовой связи в городе Костерево похищала деньги за коммуналку у клиентов. При этом данные о платежах в компьютер она не вносила. В УФСБ области сообщают, что своими действиями женщина нанесла вред критической информационной инфраструктуре АО «Почта России». С января по октябрь 2023 года фигурантка брала у клиентов деньги за коммунальные