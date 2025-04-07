Внезапная зима в апреле стала причиной многих аварий, которые произошли во Владимирской области за выходные. Вероятнее всего, многие водители уже успели поменять зимние шины на летние.

Внезапная зима в апреле стала причиной многих аварий, которые произошли во Владимирской области за выходные. Вероятнее всего, многие водители уже успели поменять зимние шины на летние. Однако спасатели предупреждают, что пока погода такая изменчивая, делать этого не стоит. Так, 6 апреля на выезде из Коврова перевернулось авто. До приезда спасателей водитель сам умудрился выбраться из