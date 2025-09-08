Как сообщили организаторы, для посетителей выставка будет доступна с 9 сентября по 10 октября.

Пресс-показ масштабной выставки искусства Корейской Народно-Демократической Республики "Художественная выставка КНДР. Страна великого народа" состоится во Всероссийском музее декоративного искусства.Как сообщили организаторы, для посетителей выставка будет доступна с 9 сентября по 10 октября.В экспозиции будет представлено 123 произведения, включая корейскую национальную живопись - Чосон хва, - гравюру, керамику, мозаику и вышивку, которые ранее не демонстрировались в России. "Выставка познакомит посетителей с богатым культурным наследием КНДР, отражающим национальные традиции, философию и искусство страны, а также подчеркнет взаимное уважение и стремление к развитию межгосударственных отношений через искусство", - указали организаторы.Выставка проходит при поддержке министерств культуры РФ и КНДР.На церемонии открытия с приветственным словом выступят министр культуры России Ольга Любимова, а также министр культуры КНДР Сын Чон Гю.