Фельдшера скорой помощи поблагодарил брат пациента. Именно он вызывал бригаду «скоровиков». Случай произошел 5 августа. Мужчина жаловался на необычное состояние левой руки – она «не слушалась». Он позвонил брату и тот вызвал скорую помощь. Фельдшерская бригада приехала в течение 30 минут. Медики оказали необходимую помощь мужчине и оперативно доставили его в региональный сосудистый центр Областной