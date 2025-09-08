Во Владимирской области двое несовершеннолетних напали с ножом на мужчину.

История, произошедшая в небольшом городке Александров, потрясла всю Владимирскую область. Двое несовершеннолетних скинхедов беспричинно напали на мужчину, нанесли ему удары и сняли свои действия на камеру. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Шокирующее видеоКадры, которые быстро разошлись по социальным сетям, не оставляют равнодушными. На них видно, как двое молодых людей в темных одеждах и шляпах делают знаки, присущие скинхедам, а затем, демонстрируя агрессивное поведение, нападают на мужчину. Один из подростков наносит ему сильный удар ногой по лицу. Судя по информации из сети, второй наносит, предположительно, удар ножом в спину.Весь этот кошмар продолжался считанные секунды, однако последствия оказались серьезными. Мужчина получил травмы лица и спины, потребовавшие немедленной госпитализации.Реакция правоохранительных органовИнцидент не остался без внимания Следственного комитета. По поручению руководителя регионального следственного управления СК А.А. Кулакова в следственном отделе по городу Александрову было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия).Сотрудники Следственного комитета и полиции оперативно установили личности нападавших. Подростки были задержаны, и сейчас с ними работают следователи. В рамках расследования будут детально изучены обстоятельства и мотивы преступления, а также условия воспитания подростков, чтобы понять, что могло подтолкнуть их к такому поведению.Более того, глава СК России Александр Бастрыкин лично взял дело на контроль. Он поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области представить доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах, что свидетельствует о высоком приоритете, который придается этому делу.