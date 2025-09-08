17 сентября во владимирском Центре культуры и искусства на Соборной покажут спектакль «Сорваться вверх» по мотивам книги Анны Ревякиной «Бог любит тридцатилетних». Об этом сообщили в

17 сентября во владимирском Центре культуры и искусства на Соборной покажут спектакль «Сорваться вверх» по мотивам книги Анны Ревякиной «Бог любит тридцатилетних». Об этом сообщили в администрации города. Спектакль, организованный Союзом писателей России и Управлением культуры администрации города Владимира, представит стихи о Донбассе, любви и войне. На сцене выступят поэт, лауреат множества литературных премий Анна