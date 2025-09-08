Предстоящая неделя обещает быть теплой и сухой.

В ближайшие дни жителей Владимира ожидает стабильная и теплая погода. По данным сервиса Meteoinfo.ru, на протяжении всей недели температура воздуха днем будет колебаться в пределах +19...+22 градусов Цельсия, ночью же ожидается около +7...+12 градусов.Осадков практически не предвидится, лишь в пятницу возможны небольшие дожди с вероятностью 79%. Ветер будет слабым, преимущественно южного направления, скорость которого составит от 1 до 3 метров в секунду. Атмосферное давление останется высоким, от 754 до 762 мм ртутного столба.Предстоящая неделя обещает быть теплой и сухой.