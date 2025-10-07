В сети 6 октября появилось видео с избиением несовершеннолетней девочки во Владимире. Как установили правоохранители, инцидент произошел еще в декабре 2024 года, однако публикация записи

В сети 6 октября появилось видео с избиением несовершеннолетней девочки во Владимире. Как установили правоохранители, инцидент произошел еще в декабре 2024 года, однако публикация записи стала поводом для проверки. По информации уполномоченной по правам ребенка во Владимирской области Юлии Раснянской, подростки, участвовавшие в избиении, ранее на учете не состояли и характеризовались положительно. Сейчас правоохранительные органы