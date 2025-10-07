Высокотехнологичным протезом Николая обеспечило региональное Отделение СФР. Мужчина трудился оператором на производстве. В прошлом году в результате несчастного случая на рабочем месте

Высокотехнологичным протезом Николая обеспечило региональное Отделение СФР. Мужчина трудился оператором на производстве. В прошлом году в результате несчастного случая на рабочем месте он получил травму. Врачи были вынуждены ампутировать ему кисть руки. По электронному сертификату, выданному региональным Отделением Соцфонда, в феврале этого года для Николая изготовили протез с микропроцессорным управлением стоимостью 3,3 млн. рублей. Изделие