Это 107 отреставрированных актовых книг органов ЗАГС Владимирского уезда.

В сентябре 2025 года в в Государственный архив Владимирской области поступили на хранение 107 отреставрированных актовых книг органов ЗАГС Владимирского уезда за 1918-1925 годы. Об этом рассказалиЭто значит, что теперь у исследователей есть возможность глубже погрузиться в историю и узнать о рождении, смерти, бракосочетаниях и разводах жителей Болдинской, Быковской, Второвской, Собинской, Ставровской, Чековской и других волостей.Эти документы уже доступны в читальном зале, но архив предупреждает, что для успешного поиска придется изрядно потрудиться. Первые годы советской власти – это время сложных административно-территориальных преобразований, когда волости то исчезали, то появлялись, сливались или переходили в другие уезды и губернии.