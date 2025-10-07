Пункт будет функционировать по вторникам и четвергам.

Жители Владимира получили еще одну удобную возможность защититься от гриппа. В городе открылся новый пункт вакцинации, который будет работать до конца октября в одном из крупных торговых комплексов.До конца месяца сделать прививку можно будет в ТК «Ивановские мануфактуры» (улица Куйбышева, 16, 2 этаж). Пункт будет функционировать по вторникам и четвергам с 8:00 до 14:00, в администрации области.Также в городе продолжают работать уже знакомые мобильные пункты, где можно быстро и бесплатно пройти вакцинацию:Мобильный пункт у Гипермаркета «Глобус»: работает в будни с 10:00 до 15:00 (перерыв 12:00–12:30), а по субботам — с 10:00 до 13:00.ТЦ «Восток»: здесь сделать прививку можно только по субботам, с 10:00 до 12:00.Медики призывают владимирцев не откладывать вакцинацию, чтобы успеть сформировать иммунитет до начала эпидемического сезона.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и