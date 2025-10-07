На важном участке автодороги Муром – «Волга» завершились ремонтные работы. Теперь поездки по этому отрезку, соединяющему несколько регионов, станут более комфортными и безопасными. Об этом

На важном участке автодороги Муром – «Волга» завершились ремонтные работы. Теперь поездки по этому отрезку, соединяющему несколько регионов, станут более комфортными и безопасными. Об этом сообщили в региональном Минтрансе. На отрезке протяженностью 5,6 километра было уложено новое асфальтобетонное покрытие, а также укреплены обочины щебнем. Помимо этого, подрядчики привели в порядок переходно-скоростные полосы у остановочных пунктов