Правоохранители Владимирской области регистрируют десятки других преступлений, где люди теряют миллионы, пытаясь спасти свои деньги от вымышленных угроз.На прошлой неделе мошенники использовали весь арсенал схем: от звонков о спасении сбережений до рассылки вредоносных ссылок, в прокуратуре области.Сразу три жителя области лишились крупных сумм, поверив, что спасают деньги от несанкционированного доступа. 63-летняя жительница Коврова и 39-летняя жительница Александрова перевели мошенникам более 2 миллионов рублей каждая. 60-летний житель Владимира лишился свыше 1,6 миллиона рублей.Самый циничный случай произошел с 88-летней жительницей Владимира. Ей позвонили злоумышленники и заявили, что она якобы подозревается в финансировании террористов. Чтобы избежать ответственности и «сохранить» сбережения, пенсионерку убедили передать деньги настоящим «правоохранителям». В итоге, женщина отдала более полумиллиона рублей в картонной коробке курьеру мошенников.Мошенники используют и другие уловки. Так, 46-летней жительнице Меленковского района пришла ссылка с интригующей надписью: «Помнишь его? Он умер». Женщина перешла по ссылке, после чего на ее телефон моментально была установлена вредоносная программа, которая автоматически оформила на её имя кредитную карту.По всем упомянутым фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.