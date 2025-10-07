Ученица гороховецкой школы №1 Валерия Гюмюшлю выбрала короткий, но самый сложный путь во втором четвертьфинале знаменитого телевизионного проекта на Первом канале «Умницы и умники». Она

Ученица гороховецкой школы №1 Валерия Гюмюшлю выбрала короткий, но самый сложный путь во втором четвертьфинале знаменитого телевизионного проекта на Первом канале «Умницы и умники». Она пошла по «красной дорожке» и блестяще справилась с заданиями, посвященными жизни и творчеству Константина Симонова. Об успехе школьницы из Гороховца рассказали в Правительстве области. Желаем Валерии новых побед и продолжаем