Управление ФСБ России по Владимирской области пресекло деятельность 29-летнего жителя Коврова, который планировал присоединиться к проукраинской националистической организации. Мужчина был задержан при попытке покинуть территорию страны.Все началось еще осенью 2023 года. Житель Коврова начал активно готовиться к побегу. Он вышел на связь с вербовщиками из СБУ (Служба безопасности Украины) и четко следовал их инструкциям. Он заполнил анкету кандидата, продумал до мелочей маршрут, по которому должен был добраться до Украины, и даже купил снаряжение для участия в боях. Кроме того, в интернете он публично поддерживал терроризм.Планы нарушились летом. Сотрудники ФСБ задержали его 11 июня 2024 года прямо в тот момент, когда он пытался покинуть территорию России.По итогам расследования против него возбудили дела сразу по нескольким статьям: за публичное оправдание терроризма, за подготовку к участию в террористической организации и, самое главное, за подготовку к государственной измене.30 сентября 2025 года суд вынес приговор: 10 лет лишения свободы. Первые 4 года срока он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно мужчине назначен штраф в размере 200 000 рублей, и он на 3 года лишен права заниматься администрированием интернет-ресурсов.Приговор в законную силу пока не вступил.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .