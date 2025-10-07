Суд вынес приговор бывшему директору местной спортивной школы. Женщину признали виновной в присвоении денег, превышении полномочий и служебном подлоге. Следствие установило, что директор

Суд вынес приговор бывшему директору местной спортивной школы. Женщину признали виновной в присвоении денег, превышении полномочий и служебном подлоге. Следствие установило, что директор незаконно оформила двум подчиненным премии на 12 и 15 тысяч рублей, чтобы они отдали ей эти деньги для оплаты личного штрафа. Также она создавала фиктивные ставки по совместительству, хотя работники на этих