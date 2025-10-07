Администрация города Владимира сообщает: с 22.00 10 октября до 22.00 13 октября на участке дороги от дома № 88 и до дома №92 по улице Мира будет затруднено движение. Подрядная организация ООО «СЗ

Администрация города Владимира сообщает: с 22.00 10 октября до 22.00 13 октября на участке дороги от дома № 88 и до дома №92 по улице Мира будет затруднено движение. Подрядная организация ООО «СЗ «СТРОИТЕЛЬ ПРО» планирует проведение работ по установке ливневой канализации к строящемуся дому №90а на улице Мира. Водителям необходимо заранее планировать свой маршрут.