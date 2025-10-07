ОРВИ стали меньше болеть на 10,9%, а ковидом на 5,6%.

Во Владимирской области за прошлую неделю заметно снизилось число заболевших ОРВИ — на 10,9%. Об этом сообщает . Всего в больницы обратились более 10 тысяч человек, из них почти 3 тысячи – во Владимире. Хорошие новости: почти во всех возрастных группах стало меньше больных, кроме самых маленьких — детей от 0 до 6 лет.Лабораторные исследования показали, что сейчас в воздухе негриппозные вирусы вроде риновирусов и метапневмовирусов, а вот гриппа пока нет. Врачи напоминают, что это лучшее время для прививки от гриппа, ведь на формирование иммунитета уходит около двух недель. Сделать это можно в поликлиниках, детям – в школах и детсадах. А для тех, кто любит удобство, работают мобильные пункты – например, у «Глобуса» и в ТК «Ивановские мануфактуры».По коронавирусу тоже положительная динамика: за неделю с 29 сентября по 5 октября зарегистрировано 178 новых случаев – это на 5,6% меньше, чем неделей ранее. Большинство заболевших — 95,5% — перенесли его как обычное ОРВИ, и только у 4,5% развилась пневмония. Основные очаги заражения были в Ковровском районе и Владимире.