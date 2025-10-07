В связи с тем, что обычная дата выплаты приходится на выходной день, график немного скорректирован.

Отделение Социального фонда России (СФР) по Владимирской области опубликовало график перечисления пенсий через банки на октябрь 2025 года. В связи с тем, что обычная дата выплаты приходится на выходной день, график немного скорректирован.Если ваша стандартная дата получения пенсии — 11-е число, то в октябре вы получите выплату раньше, 9 октября, поскольку 11-е выпадает на субботу.Согласно карточке СФР, перечисление пенсий в октябре 2025 года для жителей Владимирской области, получающих средства на карту «Мир» или банковский счёт, произойдет в следующие даты:6 октября — получатели первой декады месяца (те, кто обычно получает пенсию в начале месяца).9 октября — получатели второй декады месяца (включая тех, чья обычная дата — 11-е число).21 октября — получатели третьей декады месяца.В СФР , что зачисление средств на банковские счета и карты происходит в течение всего дня. Если пенсия не поступила утром, необходимо дождаться перечисления до конца дня.Что касается владимирцев, которые получают пенсионные выплаты через почту, они могут уточнить точную дату доставки в своем почтовом отделении.