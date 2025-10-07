Житель Коврова 1996 года рождения был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ при попытке выехать из России. Установлено, что мужчина почти 8 месяцев взаимодействовал с

Житель Коврова 1996 года рождения был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ при попытке выехать из России. Установлено, что мужчина почти 8 месяцев взаимодействовал с вербовщиками СБУ (с 25 октября 2023 года по 11 июня 2024 года). Он хотел вступить в ряды врага. В соцсетях он публично оправдывал деятельность террористов. Из пресс-релиза УФСБ России по Владимирской