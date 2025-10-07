Дорожники привели в порядок отрезок улицы Владимирской — от пересечения с Луговой до Шибанкова.

В историческом Юрьеве-Польском, городе, основанном князем Юрием Долгоруким в 1152 году, ремонт важного участка улицы Владимирской. Работы, проведенные по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», привели дорогу к центру города в нормативное состояние.Дорожники привели в порядок отрезок улицы Владимирской — от пересечения с Луговой до Шибанкова. Прежнее покрытие на этом участке было сильно разбито. Специалисты удалили старый асфальт, уложили новые слои смеси, обновив более 2,3 тысячи квадратных метров дорожного полотна.Помимо нового асфальта, на улице заменили бортовой камень, подсыпали обочины, а также обновили тротуары и съезды к домам. Теперь дорога, ведущая к главным достопримечательностям и социальным объектам города, стала безопаснее и удобнее как для водителей, так и для пешеходов.Улица Владимирская имеет ключевое значение для города, поскольку соединяет его с трассой Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский и ведет прямо в исторический центр.Благоустроенная дорога послужит жителям и многочисленным гостям города, который буквально «дышит историей». Именно здесь можно увидеть уникальные памятники архитектуры: старинные Георгиевский и Троицкий соборы, архитектурный ансамбль Михайло-Архангельского монастыря и сохранившийся земляной вал. Неслучайно Юрьев-Польский так любят кинематографисты — здесь снимали сцены культового фильма «Золотой телёнок», а также картины «Юрьев день» и «Русский шоколад».Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .